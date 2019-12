(GdS) Mercato Inter, due gli obiettivi. I nerazzurri studiano la strategia

L'Inter è attiva anche sul mercato: i nerazzurri cercano i rinforzi giusti in vista della seconda metà di stagione, per continuare a dare battaglia alla Juventus in chiave scudetto.



Secondo quanto riferito dall'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" sarebbero due i nomi caldi: Kulusevski e Alonso. Il primo sarebbe l'obiettivo primario, con l'Inter che vuole agire in fretta per bruciare la concorrenza. Una posizione di classifica serena del Parma potrebbe facilitare l'affare, da non escludere l'inserimento di Dimarco e Barrow come contropartite.



Il secondo invece continua ad essere ai margini del mosaico tattico di Lampard, ma nonostante questo i londinesi chiedono 35 milioni. I nerazzurri studiano la strategia.