(GdS) Mercato Inter, concorrenza per Milinkovic-Savic: spunta il Psg

Milinkovic-Savic è uno dei talenti della nostra Serie A. Il centrocampista serbo della Lazio ha lasciato tutti di stucco grazie alle sue prestazioni, con quest'ultime che non sono passate inosservate agli occhi dei più grandi club europei. Sulle tracce del calciatore c'è da tempo l'Inter: Marotta tiene sempre sulla sua wishlist il profilo biancoceleste allenato da Simone Inzaghi, anche se nelle ultime ore si sarebbe inserito con prepotenza un club francese. Lotito però resta inamovibile.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Paris Saint-Germain starebbe mettendo sul piatto una cifra vicina agli 80 milioni per strappare il gioiellino al club capitolino. Non solo: nel mirino di Al-Khelaifi c'è anche Marusic. Leonardo vorrebbe regalare a Tuchel dei rinforzi di spessore in vista della prossima stagione e gli identikit tracciati porterebbero ai due laziali.



Una richiesta molto lontana rispetto a quella iniziale: la Lazio chiede 100 milioni solo per Milinkovic-Savic, escludendo ovviamente il cartellino di Marusic nella trattativa. L'Inter registra la concorrenza transalpina: dopo l'affare Icardi da Parigi si lavora per un super doppio colpo che potrebbe privare il nostro campionato di due profili esplosi durante gli ultimi anni.



Marotta osserva, ma l'inserimento a gamba tesa del Psg rappresenterebbe un fattore non da poco nella corsa al numero ventuno della Lazio. Nel frattempo Lotito si sfrega le mani, consapevole di avere in rosa due elementi che potrebbero forse fruttare un incasso succoso.