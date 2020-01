(GdS) Mercato Inter, Capello dice la sua. Parole anche su una rivale

Intervistato dalla "Gazzetta dello Sport" Fabio Capello dice la sua sul mercato nerazzurro. L'allenatore non ha dubbi sul rinforzo ideale per l'Inter, votando Arturo Vidal come il profilo più adatto per Conte.



Non solo: Capello si sbilancia anche sulla corsa al titolo sostenendo che con un acquisto di qualità come Vidal i nerazzurri possono tranquillamente competere con Juve e Lazio.



Capello si esprime anche su una rivale: il tecnico spende elogi nei confronti della Lazio definendola come una squadra ricca di campioni e anche con un ds abile come Tare.