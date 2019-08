GdS - Lukaku sarà presentato come merita una star, ecco quando

L'arrivo di Romelu Lukaku ha dato grande fiducia all'Inter. Un colpo mondiale a cifre importanti, il più oneroso nella storia del club. Record battuto due volte quest'anno, prima da Nicolò Barella poi dal centravanti belga. L'onda dell'entusiasmo verrà sfruttata, ed il club nerazzurro presenterà in pompa magna l'ex Manchester United settimana prossima, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Verrà presentato la prossima settimana, magari non come il gigante in giro per la città come da video di benvenuto. Ma sarà un evento, come merita una star. Perché l’Inter «non è da tutti», ma nemmeno Lukaku".