GdS - Lazaro e Barella: trattative in stand-by. La situazione

L'Inter sembrerebbe aver rallentato i tempi per gli acquisti di Lazaro e Barella. Secondo la "Gazzetta dello Sport" il club nerazzurro starebbe lavorando sul mercato in uscita prima di tornare sui possibili colpi in entrata. Ecco quanto riferito dall'edizione odierna della rosea:



"C’è una differenza di 5 milioni (7 con i bonus) tra i due club e Marotta ha chiesto una sorta di timeout. La pratica Lazaro subisce un rinvio. Come del resto quella per Nicolò Barella. Dopo l’offerta al Cagliari di 36 milioni (40 con i bonus) i nerazzurri non intendono andare oltre. E il centrocampista tornerà dalle vacanze il 25 luglio. Quindi nessuno ha urgenza di chiudere la pratica, meglio lasciare che maturino i tempi. Del resto l’Inter ha tante trame su cui sta lavorando e per finanziare questi copiosi investimenti occorre pure realizzare qualche cessione tra Joao Mario e Borja Valero, ad esempio".