(GDS) Inter, questo il significato dello sfogo di Conte

Le parole di ieri sera di Antonio Conte nel post gara di Borussia Dortmund Inter hanno fatto molto discutere. L'allenatore ha lamentato l'assenza di alternative. E questa situazione sarebbe, secondo quanto affermato, frutto di una programmazione sbagliata.

La Gazzetta dello Sport nell'analizzare quanto dichiarato ha riportato la seguente interpretazione. Conte avrebbe voluto difendere e tutelare i suoi giocatori e contemporaneamente lanciare un attacco alla società.

L'obiettivo è quello di ottenere rinforzi nella sessione di gennaio di calciomercato. Ed in particolare il desiderio sarebbe quello di avere un centrocampista e un attaccante, e per ora la dirigenza avrebbe dato l'ok solo per il primo. Questo quanto riportato dalla rosea.