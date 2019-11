(GdS) Inter, il rigore decisivo è netto. Su Bani-Lazaro il dubbio resta

L'Inter espugna il "Dall'Ara" grazie al penalty di Lukaku. I nerazzurri continuano a vincere anche in trasferta, ma ciò che ha suscitato dubbi è stato l'arbitraggio da parte del direttore di gara.



L'arbitro ha assegnato in zona Cesarini il rigore decisivo, sacrosanto visto l'evidente contratto tra Orsolini e Lautaro in area. Restano perplessità su un altro episodio.



Nel corso della seconda frazione di gioco, in seguito a una "rouleta" di Lazaro, Bani atterra l'esterno nerazzurro ma il Var non interviene facendo restare qualche sospetto. Pochi dubbi sull'occasione felsinea: Palacio viene atterrato fuori area, con La Penna che fa proseguire l'azione. Questa l'analisi riportata dalla "Gazzetta dello Sport".