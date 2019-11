(GdS) Inter, 6 su 6 in trasferta. E Conte scopre una risorsa

L'Inter non si ferma: dopo la vittoria di Brescia arriva un altro successo fuori casa, stavolta contro il Bologna. Al "Dall'Ara" i nerazzurri battono i felsinei dopo una gara da cardiopalma conclusa solo dopo il penalty in zona Cesarini.



La "Gazzetta dello Sport" elogia il club targato Suning definendolo solido come l'acciaio come il suo nuovo bomber Romelu Lukaku. Il belga ha segnato 9 gol in 11 partite, uno score che ricorda quello di Ronaldo "il Fenomeno".



Nota positiva anche quella di Lazaro: Conte scopre un arma in più sulla fascia, aspettando il ritorno degli infortunati. Decisivi anche i cambi Vecino-Candreva che hanno contribuito al ribaltone finale.