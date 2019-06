(GDS) Ingresso di lusso nello staff di Antonio Conte. Il punto

Sarà Antonio Pintus il nuovo preparatore atletico dell'Inter. La Gazzetta dello Sport riporta come l'uomo di fiducia di Zidane sia pronto a lasciare Madrid per unirsi allo staff tecnico di Antonio Conte.

"Pintus era finito ai margini del Real nell’ultima stagione dopo essere stato per anni l’uomo di fiducia di Zidane (dal 2016), guadagnandosi il soprannome di «sergente».Con Lopetegui era stato accantonato e – malgrado il ritorno di Zidane - il preparatore di Torino ha deciso di tornare in Italia e ripartire dall’Inter, con il suo ex giocatore alla Juve.

Pintus infatti ha lavorato alla Juventus dal 1991 al 1998, facendo breccia soprattutto nel cuore dei francesi: prima di Zidane, infatti, fu Deschamps a volerlo nel suo staff nell’avventura al Monaco".