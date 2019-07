GdS - Il difensore vuole restare in nerazzurro. La situazione

Joao Miranda avrebbe deciso di restare all'Inter. Secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" il difensore brasiliano sarebbe stato convinto dagli ultimi arrivi a Milano e dal progetto targato Suning. Non solo: sempre stando alle indiscrezioni della rosea sarebbero poche le offerte ricevute nei pressi di Porta Nuova per lo stopper nerazzurro, con quest'ultimo che sembrerebbe intenzionato a rispedirle al mittente:





"Sicuramente il clima di rinnovata ambizione che si respira in nerazzurro può aver aiutato. E può persino darsi che l’arrivo di Godin sia visto più come un ricongiungimento con un amico che come un fattore di aumentata concorrenza. Però non è tutto: conta la voglia di vincere, ma anche la vile pecunia. Miranda è virtualmente sul mercato da sei mesi, ma non si è creata una coda di possibili acquirenti: era arrivata una timida proposta dal Psg, che però gli offriva un contratto breve e che oggi si è allontanato. Restano le opzioni brasiliane, con Flamengo e San Paolo in testa: nessuna delle due può avvicinarsi ai 3 milioni dell’attuale contratto del 34enne, nemmeno spalmandoli. Joao può quindi pensare di adattarsi a fare la riserva, incassando. A meno che una buonuscita non ne faciliti la ricerca di altri lidi".