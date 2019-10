(GDS) Brescia Inter, dalla serata di ieri arriva un segnale inequivocabile

La Gazzetta dello Sport questa mattina nell'analizzare la gara di ieri sera ha voluto posare l'attenzione su un dato riguardante l'attacco nerazzurro. Le due punte si stanno rendendo fondamentali per Conte.

Lautaro ha segnato in questi tre mesi scarsi una rete in meno rispetto all'intera stagione scorsa. L'argentino ha messo nel mirino anche il suo compagno di reparto, che fino a questo momento ha segnato due reti in più.

Il belga ieri ha voluto dimostrare di valere la cifra spesa in estate. Il gol messo a segno ieri rappresenta tutte le sue caratteristiche, ossia quelle di un giocatore letale quando ha campo da aggredire. Un attaccante di sacrificio che sa fare go, oltre al lavoro sporco.

Il segnale arrivato dalla serata di ieri viene quindi dall'attacco. Un reparto completo ma anche letale che sta facebndo le fortune del tecnico.