GdS - Asse Milano-Genova: tutti gli affari andati in porto

L'Inter mantiene i contatti con il Genoa per risolvere alcuni casi e per fare cassa. Secondo le indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport" sarebbero le trattative dei giovani del vivaio a mantenere i buoni rapporti tra le due società che, dopo Amione e De La Vega, mandano in porto gli affari destinati in Liguria. Ecco quanto riferito dall'edizione odierna della rosea:





"È il caso del portiere Ionut Radu. I nerazzurri esercitano il diritto di recompra per 15 milioni, ma lo lasceranno in prestito ai rossoblù. Il portiere contestualmente firmerà un quinquennale con l’Inter. Era già ufficiale il riscatto di Eddie Salcedo (8 milioni), che andrà anche lui in prestito a Genova, dove troverà anche i compagni di Primavera Lorenzo Gavioli (centrocampista) e Nicholas Rizzo (difensore centrale), valutati complessivamente 8,5 milioni dai rossoblù".