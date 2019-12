Fiorentina Inter pagelle. Nessun dubbio sul migliore. Due soli insufficienti

La gara di ieri tra Fiorentina Inter è terminata sul risultato di 1 a 1. Il pari dei padroni di casa è arrivato nei minuti di recupero. I nerazzurri sono stati beffati dal gran gol di Vlahovic.

Il migliore in campo, secondo le pagelle della Gazzetta dello Sport, è stato senza dubbio Borja Valero, autore, tra le altre cose, del gol del vantaggio all'ottavo minuto. Oltre ad aver messo a segno la rete si è distinto per capacità di possesso palla e per saggezza tattica.

I due peggiori in campo sono stati Skriniar (voto più basse della squadra), ritenuto colpevole in occasione del gol, e Lukaku. Tutti gli altri ritenuti sufficienti, con qualche elemento di spicco, come Brozovic e Lautaro Martinez.