Corriere della Sera - Zhang si pone un nuovo obiettivo per la stagione

Steven Zhang vuole vincere: questa la notizia riportata oggi dal "Corriere della Sera", che sottolinea la volontà del giovane patron nerazzurro di riconquistare titoli importanti. La qualificazione all'Europa non è sufficiente, servono trofei. Emblematica anche la sua presenza al ritiro di Lugano:





"La sua prima stagione completa da presidente non può non essere eccezionale. Questa è davvero la sua Inter, l’ha costruita il giovane rampollo di Suning, scegliendo prima l’ad Beppe Marotta, poi Antonio Conte. Il saluto alla squadra di Zhang non è di cortesia, ma per caricare e coinvolgere un gruppo che dovrà combattere e volare alto. La qualificazione in Champions League non basta più, ora è imperativo tornare a vincere e il presidente l’ha ribadito a giocatori e staff".