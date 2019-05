Conte: uno juventino e un ex interista nel suo staff. Scelti gli obiettivi di mercato

Antonio Conte sembra ormai essere vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dell’Inter. Il Corriere della Sera ha ribadito poi nell’edizione di questa mattina una notizia che era iniziata a circolare nella serata di ieri.

L’ex CT vorrebbe nel suo staff Andrea Barzagli, attuale difensore della Juventus e che a fine stagione dovrebbe ritirarsi. Se decidesse di accettare di unirsi allo staff dell’ex CT ricoprirebbe il ruolo di suo assistente. Inoltre Conte vuole riportare Oriali in nerazzurro.

Con quest’ultimo ha già collaborato in nazionale, e lo vorrebbe per svolgere il ruolo di raccordo tra squadra e società. Infine per quanto riguarda il mercato, preso Godin, si punta un centrocampista top, Danilo per la fascia e Lukaku per l’attacco.