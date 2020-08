Conte, arriva la svolta? Avanti insieme: trovato compromesso con Zhang

Conte e l'Inter, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport avrebbero trovato un compromesso per andare avanti insieme. La decisione definitiva arriverà solo al termine dell'Europa League, visto che l'attenzione dovrà essere posta su questa competizione.

Tuttavia, scrive la rosea, una linea per il futuro sarebbe stata già tracciata. Zhang si aspetta un compromesso. Da una parte Conte dovrà limitare i suoi sfoghi pubblici, ed evitare commenti ed uscite deleterie per l'immagine del club. Ed in cambio verrà accontentato sul mercato.

L'obiettivo di entrambe le parti è quello di vincere e spodestare la Juventus. la dirigenza ha capito che il tecnico leccese è l'uomo giusto, ed il secondo posto lo dimostra (il gap con i bianconeri c'è ancora ma è stato ridotto). A Nanchino sanno che Conte presenterà una lista costosa per rinforzare la rosa, ma sarebbero disposti ad andargli incontro.