CdS - Zhang ribadisce la sua posizione su Icardi. Ecco quanto dichiarato

Zhang ribadisce la sua posizione: secondo il "Corriere dello Sport" il patron nerazzurro non avrebbe intenzione di vendere Icardi alla Juventus in questa finestra di mercato. Ecco quanto riportato dal noto quotidiano sportivo:



“Mauro non andrà mai a Torino (...). Peraltro, pur essendosi sempre espresso in termini positivi nei confronti di Maurito, Steven ha approvato la linea dura adottata nei suoi confronti.



Icardi ha più volte pensato che confrontandosi con il presidente avrebbe potuto cambiare la situazione, invece non è accaduto. E allora, se davvero accetterebbe di lasciare l’Inter solo per andare a Torino, perché accontentarlo proprio in questa circostanza?”.