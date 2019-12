(CdS) Inter, recuperate quattro pedine dopo la sosta. Conte sorride

Arrivano buone notizie per i tifosi dell'Inter e per Conte: il tecnico salentino, dopo la pausa natalizia, dovrebbe contare su quattro giocatori recuperati dall'infermeria. Sensi, Barella, Sanchez e Asamoah i nomi, con i rinforzi che arriverebbero prima del mercato.



Ritorno di fuoco per i nerazzurri che dovranno affrontare Napoli e Atalanta. Dalla squalifica rientrano Brozovic e Lautaro, con Sensi che dovrebbe partire dal primo minuto con Barella nella sfida del San Paolo.



Si valutano ancora le condizioni di Sanchez, mentre oggi Asamoah potrebbe già tornare ad allenarsi in gruppo. A riportarlo è il "Corriere dello Sport".