CdS - Inter, ancora non chiari i tempi di recupero di due calciatori

Ancora incertezza su alcuni componenti della rosa di mister Conte, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il focus si concentra sulla situazione di due infortunati che, ad oggi, non hanno ancora recuperato la forma ottimale. Si parla di: Arturo Vidal ed Aleksandar Kolarov. I due non sono stati convocati per la trasferta di stasera a Napoli e vi è ancora incertezza sulla data del loro rientro.

Dopo il recupero lampo del cileno, quest'ultimo non ha mai visto il campo ed ultimamente non viene nemmeno convocato in panchina. Stessa sorte per il serbo che ormai non vede il terreno di gioco da molti mesi a causa di problemi fisici. A conferma della loro situazione ci sono state le parole proferite ieri in conferenza stampa dal mister che ha affermato: "Non hanno ancora smaltito i propri problemi fisici".

Sul loro rientro dunque - come riporta il quotidiano - non vi è una data certa. Molto improbabile pensare di rivederli nella lista delle convocazioni già a partire dal prossimo impegno infrasettimanale conto lo Spezia: "Non convocati Vidal e Kolarov. Il cileno sta lavorando per smaltire l'edema al ginocchio, mentre il serbo sente ancora fastidio alla schiena. Difficile che possano esserci per la trasferta di mercoledì contro lo Spezia di Italiano".