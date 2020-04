(CdS) Calciomercato Inter, il punto sulla corsia destra: Marotta al lavoro

Il calciomercato non si ferma: i nerazzurri, nonostante un periodo di crisi per il sistema calcistico, provano a sondare il terreno per diversi profili. Il nome più caldo in questi ultimi giorni è quello di Lautaro: il centravanti argentino piace al Barcellona, con quest'ultimo che non molla la presa in merito a un ipotetico trasferimento in estate. I contatti sono avviati da tempo, ma per i blaugrana non sarà assolutamente facile portarlo via da Milano. L'Inter non fa sconti e inoltre ha già apparecchiato la tavola per il rinnovo dell'ex Racing Avellaneda. Nonostante questo Bartomeu studia l'offensiva, che potrebbe includere un identikit molto gradito dalla dirigenza targata Suning.



Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport Marotta starebbe pensando di chiedere al club catalano il profilo di Semedo per la fascia destra. Il giocatore piace molto al club, anche se non sarà per niente fattibile prenderlo senza inserire "El Toro" nella trattativa. I nerazzurri cercano un calciatore per sistemare la corsia, dato che Candreva ha già una certa età e come se non bastasse anche il futuro di Moses sembrerebbe un punto interrogativo. Su quest'ultimo vicino il riscatto, ma l'Inter intenderebbe cautelarsi con un innesto di spessore.



Il Barcellona non vedrebbe di malocchio una partenza di Semedo, in modo tale da ammortizzare i costi sull'ingaggio e fare dunque tesoretto da un'importante cessione. 35 milioni la cifra sborsata dal Barça per lui, ed ecco quindi che un addio nella prossima finestra di mercato diventerebbe un'opportunità per guadagnare e per reinvestire su altre operazioni. Lautaro piace, l'Inter rilancia. I rapporti sono ottimi e non è detto che possa così avvenire una nuova idea.