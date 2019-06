(CDS) Bale Inter, si può! Il gallese può arrivare se si realizza una condizione

Dalla Spagna ieri mattina è rimbalzata la voce di una richiesta di Antonio Conte, ossia di portare Bale nella sua Inter. Il Corriere dello Sport questa mattina ha ripreso questa notizia, sottolineando come l'affare potrebbe davvero andare in porto.

Sabato gli stati generali nerazzurri erano a Madrid per assistere alla finale di Champions, e qualche colloquio, sia con il Real che con l'Atletico, c'è stato. Il quotidiano romano precisa che non si può parlare dell'esistenza i una trattativa in questo momento.

Affinché il giocatore possa trasformarsi in una pista percorribile per l'Inter sarà necessario che si liberi dal Real (potrebbe trovare poco spazio alla corte di Zidane). Al momento, sia per costo del cartellino che per ingaggio, il gallese è fuori dai parametri del club nerazzurro.