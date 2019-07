CdS - Attenta Inter, una rivale vuole soffiarti Dzeko: i dettagli

Continua il tira e molla tra Inter e Roma per Dzeko. Il bosniaco attende i nerazzurri ma stando alle indiscrezioni del "Corriere dello Sport" ci sarebbe la Juventus dietro la freddezza dei giallorossi nel non lasciare andare il giocatore. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:





"Il club nerazzurro si sente forte dell’intesa raggiunta con il giocatore, peraltro censurata dallo stesso Petrachi. E la linea che viene fatta filtrare è che, se la Roma non accetterà le condizioni interiste, allora perderà Dzeko tra un anno, senza incassare nemmeno un euro. Il problema è che così il progetto tecnico allestito da Marotta, Ausilio e Conte perderebbe un pezzo. L’attaccante bosniaco, infatti, sarebbe il titolare nel 3-5-2 insieme a Lukaku. E con quei due là davanti fare a meno di Icardi non sarebbe un problema. Senza Dzeko, evidentemente, bisognerebbe ricorrere ad un piano B, che ora non esiste. Tanto più che non mancano nemmeno le difficoltà nel raggiungere Lukaku. In viale della Liberazione, peraltro, cresce la convinzione che dietro la fermezza della Roma ci possa essere anche la regia della Juventus".