Calciomercato Inter, Pinamonti ad un passo dal nerazzurro: i dettagli

Tanti nomi, tante opzioni, una scelta: sarà Andrea Pinamonti la quarta punta nerazzurra per la prossima stagione. Il prodotto del vivaio meneghino, dopo il prestito al Genoa, ha deciso di rimettersi in gioco con il club di Viale della Liberazione che quindi conterà molto sul suo futuro apporto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la formula adottata dai due club è molto soft in quanto si compone di 8 milioni più 12 di bonus facilmente raggiungibili. Per quanto concerne invece il contratto del calciatore, quest'ultimo si caratterizzerà da un quadriennale da 1,8 milioni a stagione più bonus, andando a occupare in lista Champions uno dei posti riservati ai prodotti del vivaio.

Per l'attaccante della Nazionale Under 21, il numero di maglia sarà molto probabilmente il 99.