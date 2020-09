Benevento Inter, ampio turnover per Conte: le probabili formazioni

Equilibrio, quantità e qualità per maturare ogni giorno sempre di più. Antonio Conte ha ben chiare nella propria mente le principali linee guide e in vista dell'incontro valido per il recupero della 1a giornata di campionato, è intenzionato a dare spazio ad un ampio turnover.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero sette i cambi rispetto al match di sabato sera contro la Fiorentina a partire dalla difesa, dove tornerà dalla squalifica De Vrij e con lui dal 1' anche Milan Skriniar. A completare la retroguardia difensiva ci sarà ancora Kolarov, favorito su Bastoni. Sull'out di destra, pronto il debutto da titolare di Hakimi, mentre a sinistra scalpita Young in vantaggio su Perisic.

In mezzo al campo con Barella leggermente acciaccato, scalda i motori Vidal con assieme a lui Gagliardini. Sulla trequarti Sensi favorito su Eriksen mentre in attacco si va verso l'impiego di Sanchez accanto a Lukaku, con Lautaro pronto a subentrare dalla panchina.

INTER(3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young, Sensi, Lukaku, Sanchez. All. Antonio Conte.