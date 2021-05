Anche Lukaku in auto per i caroselli: ha guidato la festa. Ecco la risposta ad un tifoso

Leader in campo... e fuori. Lukaku ha guidato la festa. Il bomber nerazzurro, in auto come un comune tifoso, ha guidato i caroselli a Milano. Anche la sua macchina, come rimarcato oggi da La Gazzetta dello Sport, era fra le vetture che hanno popolato le strade del capoluogo lombardo. E dal tetto del veicolo ha iniziato a sventolare la sua maglia come fosse una bandiera.

"Sei un dio", gli ha gridato un tifoso. La sua risposta: "Grazie bro', forza Inter".

Lukaku ha esclamato "Campeones, campeones", mentre i tifosi lo seguivano nel singolare tragitto.