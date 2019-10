Primavera U19, risultato pirotecnico tra Genoa e Inter

Dopo una prima frazione di gioco terminata sul punteggio di 1-1, finisce 4-3 il match del campionato Primavera tra Genoa e Inter. In risalto Schirò che firma una doppietta nel corso dell'incontro.



A riportare i nerazzurri in vantaggio è proprio lui, che subito dopo firma il terzo gol con un interno sinistro imprendibile per il portiere. Per il Genoa è Zennaro a riaprire i giochi: con una deviazione i rossoblu accorciano le distanze con Pozzer esente da colpe.



Bianchi, dopo aver trasformato il rigore nei primi 45 minuti, sigla la rete del pareggio. L'estremo difensore ancora una volta battuto con il match ristabilito sulla parità. Al fotofinish arriva la doccia fredda: 4-3, con i solito Bianchi che scrive tre volte il suo nome sul tabellino dei marcatori.