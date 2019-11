Primavera U19, Inter Roma: i nerazzurri escono sconfitti dal Breda

Termina 4-2 per la Roma il big match del Campionato Primavera alo Stadio Breda di Sesto San Giovanni: l’Inter non riesce a ribaltare il match dopo un inizio balbettante e in seguito anche al gol firmato da Estrella al termine del primo tempo.



Armando Madonna cerca di invertire le sorti dell’incontro mettendo Attys, Burgio, Vergani, Lindkvist e Vezzoni ma le sostituzioni non riescono a creare il ribaltone con i baby nerazzurri che escono dal loro stadio con un altro ko incassato dopo quello di Genova. Nei minuti finali arriva il quarto gol giallorosso con i capitolini che mette il punto esclamativo sulla partita grazie alla rete di Simonetti.



Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera, con i tre punti strappati dalla formazione capitolina al termine dei 90 minuti di gioco.