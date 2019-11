Primavera U19, Borussia Inter: la formazione scelta da Armando Madonna

L'Inter di Armando Madonna scenderà in campo contro il BVB nel match valido per la Youth League. La formazione nerazzurra cerca riscatto dopo i due ko subiti in campionato contro Genoa e Roma.



I nerazzurri comandano il girone e sperano di ottenere un altro successo contro il club tedesco, che al momento insegue con Barcellona e Slavia Praga.



Ecco i titolari per l'incontro di oggi alle ore 14:



INTER: 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 14 Ntube, 3 Colombini; 7 Persyn, 17 Gianelli, 10 Lindkvist, 4 Schiró (C), 15 Burgio; 11 Fonseca, 9 Vergani

A disposizione: 12 Pozzer, 5 Cortinovis, 6 Sami, 8 Attys, 13 Vaghi, 18 Vezzoni, 20 Bonfanti