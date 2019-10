Primavera, le formazioni ufficiali di Inter-Borussia Dortmund

Alle ore 16:00 di oggi gli uomini allenati da Mister Armando Madonna scenderanno in campo in Youth League contro i tedeschi del Borussia Dortmund. In attesa della sfida dei "grandi" in programma questa sera a San Siro, il club meneghino attraverso questo comunicato ufficiale ha reso note le formazioni scelte da Madonna e da Micheal Skibbe.

"SESTO SAN GIOVANNI - Allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni scendono in campo Inter e Borussia Dortmund. I nerazzurri comandano il gruppo F a punteggio pieno (6 punti), il BVB insegue a quota 3 insieme allo Slavia Praga.

Le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER: 1 Pozzer; 2 Kinkoue, 14 Ntube, 3 Colombini; 7 Persyn, 17 Gianelli, 16 Squizzato, 4 Schirò, 15 Burgio; 9 Vergani, 11 Fonseca

A disposizione: 12 Stankovic, 6 Sottini, 8 Attys, 10 Lindkvist, 13 Vaghi, 18 Vezzoni, 20 Bonfanti

Allenatore: Armando Madonna

BORUSSIA DORTMUND: 22 Unbehaun; 3 Semic, 5 Ferjani, 15 Bohmer, 17 Gockhan; 23 Aydinel, 16 Raschl (C), 6 Amedick, 7 Khadra; 18 Moukoko, 10 Pherai

A disposizione: 1 Schonnenbeck, 8 Hetemi, 13 Knauff, 19 Thaqi, 26 Rauch, 27 Kuffour, 28 Wengerowski

Allenatore: Michael Skibbe".