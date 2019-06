Primavera 1 TIM - I convocati di mister Madonna per le final four

Inter, Roma, Atalanta e Torino si batteranno per la vittoria dello scudetto Under 19. I ragazzi di mister Armando Madonna scenderanno in campo domani alle ore 18 contro la Roma allo stadio Ricci di Sassuolo. Ecco i 24 convocati:

Christopher ATTYS

Riccardo BURGIO

Facundo COLIDIO

Niccolò CORRADO

Vladan DEKIC

Sebastiano ESPOSITO

Lorenzo GAVIOLI

Davide GRASSINI

Jacopo GIANELLI

Davide MEROLA

Samuele MULATTIERI

Ryan NOLAN

Michael NTUBE

Tibo PERSYN

Marco POMPETTI

Giacomo POZZER

Nicholas RIZZO

Maj RORIC

Eddie SALCEDO MORA

Thomas SCHIRÒ

Filip STANKOVIC

Flor VAN DEN EYNDEN

Edoardo VERGANI

Gabriele ZAPPA