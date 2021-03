Primavera 1, scontro al vertice: alle 13 Sampdoria-Inter

Sfida al vertice quest'oggi nel campionato Primavera 1 tra Sampdoria ed Inter. A scontrarsi sono due delle prime tre della classe. I blucerchiati occupano attualmente la terza posizione, a quota 28 punti, mentre i nerazzurri sono secondi a meno due dalla vetta - occupata dalla Roma - con 29 punti all'attivo.

Quest'oggi alle ore 13:00, presso il Centro Sportivo Mugnaini, andrà dunque in scena questa sfida di livello valida per la prima giornata di ritorno. L'Inter è reduce dal pareggio sofferto contro l'Atalanta, e dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, che le aveva permesso di portarsi in vetta durante lo scorso turno di campionato, superati poi però dalla Roma che aveva un match in meno.

I ragazzi di Armando Madonna vogliono rifarsi e puntano nuovamente ad impensierire i giallorossi. Sul loro cammino però oggi arriva la Sampdoria, ulteriore antagonista in questa corsa al titolo, reduce da un netto 0-3 in casa del Torino. I giovani guidati da Tufano hanno dimostrato tutto il loro valore e la loro classe. Sono reduci da sette risultati utili in campionato (4 vittorie e 3 pareggi) che li hanno portati, per ora, sul gradino più basso del podio.

Un match dunque che potrebbe riversare molte emozioni e diversi colpi di scena. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo con la formazione tipo, schierata con un 4-3-1-2, con avanti ancora la coppia formata da Satriano-Fonseca. Risponde la Sampdoria con un 3-5-2 e l'11 tipo. La partita sarà visibile su Sportitalia sul canale 60.

Le probabili:

Sampdoria (3-5-2): Saio; Aquino, Angileri, Obert; Somma, Brentan, Yepes, Trimboli, Giordano; Di Stefano, Yayi.

Inter (4-3-1-2): Rovida; Tonoli, Kinkoue, Sottini, Vezzoni; Casadei, Sangalli, Squizzato; Iliev; Satriano, Fonseca.