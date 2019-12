Inter Primavera, Mulattieri show, l’erede di Esposito è già in pista

La Primavera dell’Inter recuperava oggi la partita con il Bologna. Una vittoria netta per i ragazzi di Madonna, che regolano i rossoblu con un netto 4 a 0 e con un protagonista su tutti, Samuele Mulattieri, che a fine gara si è portato via il pallone della tripletta.

Ai microfoni di Inter TV Mulattieri ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Giornata perfetta, molto contento per la tripletta ma ancor di più per il risultato di squadra. È molto importante fare punti, soprattutto dopo un periodo non facile come quello che abbiamo attraversato. Ci siamo sbloccati e bisogna continuare in questo modo, la squadra ha carattere e cerca sempre di ottenere la vittoria».

Con la tripletta di oggi Mulattieri sale a 6 gol nella classifica marcatori mentre il quarto sigillo è arrivato da Fonseca, anche lui a segno con regolarità nelle ultime settimane. Anche mister Madonna ha commentato il bel successo dei suoi ragazzi, evidenziando che la squadra sta tornando al suo rendimento dopo un periodo di appannamento dovuto anche alle assenze dei tanti nazionali. Il tecnico si è detto contento dell’atteggiamento dei suoi ragazzi, determinante per far emergere le qualità individuali.