Inter Primavera, i ragazzi di Chivu trionfano 2-0 sul Pescara: il report

Bel trionfo quello odierno per l'Inter Primavera contro il Pescara.

Ad Interello i ragazzi allenati da Cristian Chivu partono forte; al minuto 8 Biuso supera l'estremo difensore pescarese Lucatelli, ma la bandierina dell'assistente segnala fuorigioco. Dieci minuti più tardi lo stesso Abiuso va nuovamente vicino al gol mandando sul fondo un colpo di testa.

La seconda frazione di gioco si apre con l'ingresso in campo di Fabbian, colui che al minuto 70 sfrutta perfettamente una sponda di un Abiuso veramente on fire. Sei minuti più tardi, ad archiviare la pratica Pescara ci ha pensato Iliev dopo aver duettato con il compagno Andersen. Niente da fare dunque per i ragazzi di Pierluigi Iervese che tornano in Abruzzo a mani vuote.