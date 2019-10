Inter-Juventus Primavera, i nerazzurri asfaltano i bianconeri: finisce 5-1

Mattinata senza dubbio soddisfacente per il settore giovanile interista che allo Stadio Breda ha battuto 5-1 la rivale Juventus. Ad aprire le danze, al minuto 5 ci ha pensato il nerazzurro Colombini.

A pareggiare per la Juventus ci ha pensato Sene al minuto 29, ma due minuti dopo l'Inter la ribalta grazie a Fonseca arrivando alla conclusione del primo tempo in vantaggio. Da qui in poi sarà solo dominio nerazzurro.

Nella ripresa, precisamente al 54', Mulattieri cala il tris. Esattamente 26 minuti lo stesso Mulattieri firma una doppietta portando la propria squadra sul 4-1, mentre a mettere la ciliegina sulla torta per il 5-1 finale ci ha pensato al 93' Gnoto.