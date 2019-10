(ID) Vulpis: "Inter in procura? Mai detto. Parlavo di Yonghong Li"

Marcel Vulpis, noto giornalista di SportEconomy, nella giornata di ieri è intervenuto in diretta radiofonica, parlando della situazione economica del Milan e della vecchia gestione dei rossoneri targata Yonghong Li. Alcuni siti hanno erroneamente riportato alcune dichiarazioni riguardanti l'Inter, mai presa però in considerazione nel discorso.

Nel passaggio riportato in maniera incorretta, il giornalista faceva rifermento a Yonghong Li, finito in procura, non alla società nerazzurra.

La redazione di InterDipendenza.net ha contattato in esclusiva Marcel Vulpis:

"L'Inter non è mai stata oggetto del discorso di ieri sul bilancio del Milan. Si è trattato di un errore di trascrizione di chi ha ripreso le mie dichiarazioni. I nerazzurri godono di una situazione societaria assolutamente tranquilla sotto tutti i punti di vista, sono in mano ad una proprietà solida come la famiglia Zhang".