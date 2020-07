(ID) Tonali Inter, il Milan non ha parlato col giocatore: la situazione

Il futuro di Tonali non è ancora definito. Da tempo il giocatore del Brescia ha l'accordo con l'Inter. Il club nerazzurro è la sua scelta. Inter e Brescia devono trovare l'accordo definitivo per il passaggio di Tonali in nerazzurro. L'offerta dell'Inter si aggira sui 30 milioni di euro più 10 di bonus.

Non dovrebbero esserci problemi nella chiusura della trattativa, ma nelle ultime ore il Milan sta provando ad inserirsi. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto un nuovo aggiornamento. Il Milan non ha parlato con Tonali, ma con il Brescia. L'Inter ha l'accordo con il centrocampista e Tonali vuole i nerazzurri.

Si arriverà ad un'asta? Questo non si può escludere, ma l'Inter è nettamente avanti alla concorrenza e difficilmente starà al gioco del rialzo come fatto per Kumbulla.