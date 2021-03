(ID) Mercato Inter, Isco è sul mercato: nessuna richiesta arrivata a Madrid

Grandi movimenti in casa Real Madrid per la prossima stagione. Isco è sul mercato. Inter? Al momento non c'è nulla di concreto

Il nome di Isco è uno dei tanti accostati negli ultimi giorni all'Inter. Oggi il quotidiano spagnolo 'Sport' ha riportato la notizia dell'interessamento dei nerazzurri per il fantasista spagnolo. Una richiesta di Antonio Conte. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto un aggiornamento sulla situazione di Isco. Il giocatore è sul mercato, lascerà il Real Madrid nella prossima sessione di mercato. Più probabile un trasferimento in prestito con diritto di riscatto visto il costo elevato del cartellino del calciatore. Al momento, non c'è nessuna trattativa per Isco e non sono arrivate richieste al Real Madrid.