(ID) Lukaku Inter, Marotta al lavoro. Il giocatore vuole i nerazzurri

Romelu Lukaku all'Inter è una pista che non è ancora tramontata. I nerazzurri trattano da tempo con il Manchester United. Un accordo che non arriva, ma Giuseppe Marotta è ancora al lavoro per portare l'attaccante belga a Milano.

Dopo la notizia arrivata dall'Inghilterra del mancato accordo tra i Red Devils e Dybala, con il club inglese che ha abbandonato la trattativa, le voci su Lukaku all'Inter sono tornate.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza.net, Marotta tornerà alla carica per il centravanti del Manchester United. Un elemento che potrebbe essere decisivo in questa lunga trattativa è la volontà di Lukaku. Il giocatore vuole l'Inter. C'è un accordo da tempo con il club nerazzurro. Trattativa che bisognerà cercare di chiudere in breve tempo, con il mercato inglese che chiuderà l'8 agosto. Marotta cercherà di regalare ad Antonio Conte il suo pupillo, già seguito ai tempi del Chelsea.