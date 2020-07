(ID) Lautaro Inter, altro che Barcellona: rinnovo pronto

Lautaro Martinez continuerà a giocare nell'Inter. Le voci insistenti sul Barcellona non si placano, ma l'attaccante argentino è pronto a firmare il rinnovo del contratto. Negli ultimi mesi accostato al Barcellona, Lautaro non ha mai chiesto la cessione alla dirigenza nerazzurra.

Il primo obiettivo del Barcellona è sempre stato Neymar, come vi raccontiamo da due mesi. Ed ora, Lautaro firmerà il rinnovo con l'Inter. Grande soddisfazione per l'agente del calciatore e per lo stesso Lautaro, che non ne ha fatto assolutamente una questione economica. Lautaro sta bene all'Inter, è ben visto dal gruppo e da tutto lo staff. Il suo futuro sarà nerazzurro.