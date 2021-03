(ID) Conte Inter, avanti tutta: verso il rinnovo del tecnico. I dettagli

L'Inter di Antonio Conte ha una marcia in più. I nerazzurri stanno lasciando dietro tutti gli avversari, con il secondo strappo stagionale, dato dalle 8 vittorie consecutive fin qui ottenute. Il primo è arrivato nella prima parte di campionato, sempre con 8 successi di fila.

Un miglioramento sotto gli occhi di tutti. Una squadra migliorata non solo nei risultati, ma plasmata nel carattere, nella mentalità. E grande merito va dato a Conte e al suo staff, capaci di lavorare in modo perfetto, nonostante tutte le voci al di fuori del club, soprattutto sulla situazione societaria.

Un progetto nato l'anno scorso, con l'arrivo sulla panchina nerazzurra di Conte. Un triennale firmato con l'Inter, con scadenza giugno 2022. E tutto porta al rinnovo del contratto con l'ex c.t. della nazionale italiana.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto notizie importanti sul futuro di Conte. Il club e il tecnico nerazzurro hanno già parlato del rinnovo. Biennale per Conte con un ingaggio che non verrà aumentato, ma saranno presenti all'interno del contratto dei bonus o premi al raggiungimento di obiettivi specifici.

Un'importante segnale, per dare continuità al progetto di Conte, per aprire un ciclo vincente. Ora la squadra ha delle basi solide. Sul mercato, con qualche ritocco e innesto di qualità - Wijnaldum obiettivo concreto - l'Inter sarà ancora più solida e costruita per vincere.