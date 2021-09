Esclusiva ID - 'Non è con le figurine che si vince la Champions'

"Non è collezionando le figurine che si ha la certezza di vincere la Champions League". Tanto semplice quanto diretto il punto di vista di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, sul Paris Saint Germain.

Nel suo intervento sul canale Twitch di Interdipendenza (potete iscrivervi gratuitamente qui), il giornalista non ha risparmiato qualche 'frecciatina' al Psg di Mauricio Pochettino. "Secondo i colleghi francesi, negli ultimi 10 anni, ha speso 1 miliardo e 250 milioni di euro. Dopo che, poi, sono state snocciolate le cifre del contratto di Neymar da parte del Mundo, operazione che oscilla intorno al mezzo miliardo di euro, in cui è previsto un bonus etico di 350 mila euro netti l’anno per firmare autografi e si comporti con cortesia con i tifosi, certo che il Psg parte favorito, ma - ha sottolineato Jacobelli - ricorrendo ad una metafora ecclesiastica, non sempre chi entra nel conclave della Champions League, ne esce Papa. Può infatti uscirne anche cardinale".

Secondo i bookmakers è però proprio il Psg la squadra favorita. D'altronde il mercato estivo è stato faraonico. Sono arrivati Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Wijnaldum e soprattutto il più forte di tutti: Leo Messi. L'obiettivo dello sceicco, in vista anche dei Mondiali del Qatar nel 2022, è quello di vincere tutto: campionato, coppa nazionale e soprattutto Champions League. Questa sera (mercoledì 15 settembre, ndr) la formazione di Pochettino sarà impegnata sul campo del Bruges (fischio di inizio ore 21, diretta su Sky Sport 254 e Mediaset Infinity).

Le probabili formazioni

Bruges (4-3-3): Mignolet; Mata, Mechele, Nsoki, Sobol; Vanaken, Rits, Vormer; Lang, Sowah, De Ketelaere

Psg (4-3-3): Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Pereira, Wjnaldum; Neymar, Mbappé, Messi