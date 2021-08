ESCLUSIVA ID - Lautaro Inter, chiara la volontà del giocatore: il punto

Lautaro Martinez come Romelu Lukaku: la volontà è restare all'Inter. La nostra redazione ha raccolto questa importante notizia. I rumors di mercato non mancano intorno all'attaccante argentino.

Dalla Spagna il maggior interesse. I club di Madrid seguono Lautaro, soprattutto l'Atletico di Diego Simeone. La valutazione del giocatore nerazzurro si aggira intorno ai 90 milioni di euro. Nessuna offerta da capogiro è arrivata a Milano. Notizia riportata questa mattina anche dal Corriere dello Sport, aggiungendo che, nel caso in cui Lautaro lascerà l'Inter, lo farà per una squadra che faccia fare al calciatore un passo in avanti in carriera.

Da quello che sappiamo, e ribadiamo, la volontà di Lautaro è restare in nerazzurro. E le voci che circolano, un po' come un anno fa (voleva lasciare l'Inter per il Barcellona, ndr) sul suo voler lasciare l'Inter, stanno dando molto fastidio al giocatore.

Lautaro ha il contratto in scadenza tra due anni. Il rinnovo con l'Inter era cosa fatta prima del cambio di agente. Ora, nuovi incontri per arrivare al rinnovo. L'agente Camano sta mettendo pressione all'Inter? Il club è tranquillo. Lautaro è felice all'Inter.