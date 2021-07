ESCLUSIVA ID - E' il nazionale olandese il principale obiettivo per la difesa

ESCLUSICVA ID - Skriniar, De Vrij e Bastoni hanno costruito insieme, nel corso della scorsa stagione, il miglior reparto difensivo della serie A. Per questa ragione il trio è stato confermato in blocco, e anche nel nuovo corso, con Inzaghi in panchina, si ripartirà da loro. Tuttavia ci sarà bisogno anche di alternative valide. Al momento alle spalle dei titolari ci sono soltanto Ranocchia, D'Ambrosio e Kolarov. Tanto che, nella prima uscita con il Lugano il tecnico ha schierato come braccetto di sinistra Di Marco.

Per questa ragione si cerca un difensore che possa dare garanzie nel caso fosse chiamato in causa. Sfumato Radu, che ha rinnovato con la Lazio, si sta guardando in Olanda. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti Inzaghi avrebbe meso nel mirino un difensore della nazionale olandese. Dando seguito a questa indicazioni i nomi papabili sono quelli di Timber (in forza all'Ajax), Veltman (dell Brighton) e Wijnda (dell'Az). I primi due sono terzini destri, quindi probabilmente non si tratta di loro.

Qualora invece si trattasse di Aké del Manchester City l'Inter starebbe tentando un colpo per il futuro, visto che il giovane difensore mancino rappresenta un prospetto molto interessante. Infine c'è il nome forse più probabile. ossia quello di Van Aanholt. Il terzino (sinistro) sarebbe un autentico jolly, in quanto potrebbe agire sia sulla fascia sia nei tre di difesa (come Di Marco),e soprattutto arriverebbe a parametro zero.