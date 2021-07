ESCLUSIVA ID -Cosa è successo in allenamento a Sanchez? Il retroscena

Inter: dopo il primo allenamento Alexis Sanchez è già ai box.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ieri (lunedì 26 luglio, ndr) lo staff del tecnico ha messo alla prova le condizioni dell’attaccante cileno rientrato dopo la Copa America e le vacanze. Dopo poco tempo, però, Sanchez si è fermato. Motivo? Ha segnalato allo staff di Simone Inzaghi un problema fisico. Le sue condizioni saranno quindi valutate già nelle prossime ore.

A quanto appreso da InterDipendenza, questo episodio ha suscitato perplessità nel nuovo tecnico dell’Inter. Inzaghi. Lui infatti punterebbe molto sul cileno in quanto ha caratteristiche uniche nel reparto offensivo (velocità, imprevedibilità, abilità nel saltare l'uomo), che ricordano quelle di Correa, che era un inamovibile ai tempi della Lazio. Però la sua ‘fragilità’ fisica sta facendo emergere qualche dubbio in Inzaghi e non solo .

Ieri è stato anche il giorno di Romelu Lukaku che durante le sue vacanze si è allenato per presentarsi già in forma al suo rientro a Milano. Il belga ha impressionato Inzaghi e il suo staff, che sono rimasti colpiti dallo stato di forma e dalla potenza fisica del giocatore. Oltre lui ieri è stato il giorno dell'arrivo anche di alcuni sudamericani.