Zio Bergomi non condanna l’Inter: la sentenza sul campionato

Beppe Bergomi a ruota libera sull’Inter e gli obiettivi per il campionato. La Juve non è poi così lontana.

L’Inter pronta a competere su più fronti. Tra poco arriverà anche la Champions League, ma il primo obiettivo in questo momento è riprendere terreno in campionato. Lì dove tutto è possibile quest’anno. A tracciare la strada maestra da seguire è un grande ex condottiero nerazzurro. Si chiama Beppe Bergomi.

Zio Bergomi traccia gli obiettivi dell’Inter: “Può competere in Champions. La Juve non ha già vinto”.

Beppe Bergomi ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Nel corso dell’intervista, l’ex difensore Inter si è detto fiducioso sull’attuale squadra nerazzurra e sicuro che il campionato non sia già deciso: “La Juve non si è rinforzata da sola. Anche le altre sono più forti. L’Inter, ad esempio, ha costruito una squadra fisica, profonda nella rosa, che può competere in campionato e anche in Champions. Non darei così per scontato l’esito del campionato”.