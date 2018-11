Inter News: Cortesi, dal Milan allo Jiangsu

(Inter News) Non ci sono solo gli scippi di mercato che riguardano i giocatori, le operazioni fulminee possono interessare anche i talent scout dei top club. E’ ‘quanto sta succedendo in queste ore, nelle quali lo Jiangsu di Mr.Zhang sta acquisendo un nome di grande rilievo nel mondo dello scouting.

Stefano Cortesi, oggi in forza a Milanello partirà tra breve per la Cina per diventare il responsabile del vivaio della squadra del patron nerazzurro. Cortesi racconta la sua esperienza alla Gazzetta di Mantova, rivelando che sarebbe stato il responsabile scouting dell’Inter Gagliardi a convincerlo a fare il grande passo, dal Milan alla Cina. Il suo impegno orientale inizierà il 2 gennaio quando si trasferirà a Nanchino per seguire tutte le giovanili dall’under 12 all’under 19. 200 ragazzi pronti ad assorbire i segreti del calcio europeo.

Il ruolo principale di Cortesi sarà quello di selezionatore per tutta la cantera dello Jiangsu fino alle riserve della prima squadra, nella quale devono trovare posto 4 under 23.

Una grande sfida

“È una sfida stimolante, perché in Cina il calcio è un movimento in grande crescita. I mezzi economici e le strutture non mancano di certo, così come la quantità dei praticanti fra i quali fare selezione. C’è però tanto da costruire e per questo i club cinesi spesso “ .

Cortesi confessa il suo entusiasmo per l’avventura cinese, un’occasione unica per lui che si definisce uno”zingaro” del calcio. “Confrontarsi con nuove realtà mi è sempre piaciuto. E la Cina, per quanto ho potuto vedere in questo primo approccio, è davvero un altro mondo rispetto al nostro. Rimpiangerò magari qualche piatto mantovano ma seguirò anche da lontano la squadra del mio cuore, il Mantova”.

