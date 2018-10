Zhang punta al Mondo: a lavoro va a piedi, ecco la sua vita milanese

Steven Zhang è il presidente più giovane della storia dell’Inter

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, celebra Steven Zhang, che nella giornata di ieri è diventato il 21esimo presidente della storia dell’Inter.

Il saluto ufficiale è arrivato ormai con l’immancabile video su Twitter: «Il club, le sue persone

e la città ti stavano aspettando. Benvenuto, Presidente Zhang». È il segno dei tempi che cambiano, con l’Inter che si mostra ancora una volta come un club che vuole essere all’avanguardia e sempre più social, proprio come il suo nuovo presidente.

L’Inter si conferma al passo con i tempi

Il videomessaggio, arrivato a mezzogiorno il profilo dell’Inter, racconta meglio di qualsiasi altra cosa quello che ormai è diventata Milano per Steven Zhang. Immagini, ma soprattutto parole, in cui cammina per le vie del centro e che si soffermano sul Bosco Verticale, la vera anima di una Milano internazionale che guarda sempre di più al futuro, proprio come il suo nuovo presidente immagina la sua Inter: «Quando chiudo gli occhi vedo una città incredibilmente ricca di storia e molta ancora da scrivere – dice nel video. Persone con idee, con il desiderio di migliorare quello che li circonda e loro stessi. Una squadra che gioca oltre il campo per conquistare il cuore di tutti. Ma quando apro gli occhi vedo che… tutto questo è già qui. Io sono pronto. E voi?».

La rosea sottolinea come dall’estate 2017 aveva potere di firma su tutto, ma da ieri è lui quel tutto societario, il numero uno. Giovane, preparato e meticoloso: il rampollo Suning si è formato negli Stati Uniti ed è impeccabile a lavoro. Arriva prestissimo in ufficio a Milano, a piedi. E’ spesso l’ultimo a uscire. Nel tempo libero partecipa agli eventi mondani, alle sfilate. Ha una fuoriserie ridisegnata con i colori dell’Inter e chiamata «Nerazzurra», come la sua passione. Sì, non c’è più nessun dubbio. Ormai per Steven c’è «solo l’Inter».

