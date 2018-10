Inter News: Zhang, sullo stadio il Milan decida, altrimenti…

(Inter News) Durante la conferenza stampa successiva alla sua elezione alla presidenza del club nerazzurro, uno dei punti caldi toccati da Steven Zhang ha riguardato la vicenda stadio. Poco prima era stato l’Ad delegato nerazzurro Antonello a toccare l’argomento, accennando con molta diplomazia ai contatti in corso con il Milan ed il Comune di Milano.

Il neo presidente ha avuto invece parole molto più decise. Partendo dalla priorità di condividere con i rossoneri uno stadio accogliente ed in linea con quelli delle altre capitali europee, il Presidente ha evidenziato l’importanza dell’impianto calcistico per la città di Milano. San Siro ha una grande storia nel panorama calcistico nazionale, è un simbolo del calcio italiano, “ma non possiamo aspettare cento anni per rinnovarlo”. Zhang ha dunque invitato il Milan e l’Amministrazione comunale meneghina ad allinearsi con l’Inter per decidere velocemente e completare il lavoro di rifacimento del Meazza.

L’intento di Steven Zhang è quello di realizzare un impianto di livello top, sia per la città che, soprattutto per i tifosi. “Se non possono farlo mi dispiace ma dovrò prendere un’altra direzione” . Queste la decisione che Steven ha annunciato senza tanti giri di parole. Appare quindi evidente la disponibilità e la volontà del club a realizzare un nuovo impianto di proprietà qualora i tempi dovessero slittare ulteriormente.

L’Inter ha già dovuto sopportare il lungo periodo di black out totale nell’esame del dossier stadio, coinciso con la proprietà cinese del Milan. Con l’avvento di Elliott sembrava che le decisioni potessero avere una decisa accelerazione. Evidentemente non è così se, nel giorno del suo insediamento, Zhang jr ha sentito la necessità di calcare la mano con tanta decisione su questo aspetto.