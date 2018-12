Inter News: Steven Zhang saluta un giovane dipendente dell’Inter

(Inter News) “Questa settimana uno dei nostri giovani colleghi ha lasciato l’Inter per proseguire la sua carriera all’estero. Questa foto dimostra quello che ha fatto dopo la sua ultima partita come impiegato dell’Inter. Siamo sicuri che sarà un ambasciatore dell’Inter, che avrà sempre il cuore nerazzurro ovunque vada.

La gente mi chiede perché l’Inter, credo che questa foto lo spieghi. L’Inter significa tanto per la gente e e il mondo , perché rappresenta l’energia positiva e la grande passione di migliaia d persone. Siamo un gruppo unito con cooperazioni importanti e molto orgogliosi di essere una piattaforma che forma i talenti e offre risorse al mondo nerazzurro. I nostri staff lavorano in tutto il mondo per rendere il club migliore. Buona fortuna Francesco, l’Inter è sempre la tua casa e il tuo riparo. Continueremo a combattere con un pezzo di te dentro e fuori il campo.”

Con questo post su Instagram Steven Zhang ha salutato un dipendente dell’Inter che proseguirà la sua avventura lavorativa all’estero. Le sue parole e la fotografia di Francesco al suo ultimo saluto all’Inter valgono più di 10 mila parole di commento.

Foto tratta da profilo Instagram StevenZhang91