Zenga: “Girone Champions durissimo per l’Inter. Ma c’è un vantaggio”

Zenga commenta il girone dell’Inter in Champions League

Walter Zenga, meglio conosciuto come ‘l’uomo ragno”, ha commentato, sulle pagine del Mattino, il girone di Champions che le urne di Nyon hanno consegnato all’Inter. La sorte ha stabilito che le sorti della squadra nerazzurra dovranno incrociarsi con quelle di Barcellona, Tottenham e PSV Eindovhen. Un girone di ferro insomma, che richiederà a Spalletti e ai suoi uomini un notevole sforzo anche dal punto di visto psicologico e sul piano delle convinzioni.

L’ex numero uno nerazzurro non ha sminuito la difficoltà. Anzi. L’Inter si trova di fronte uno scoglio davvero arduo da superare. Ed era lecito aspettarsi una difficoltà del genere. Questo perché l’Inter apparteneva alle squadre di quarta fascia. Complice ovviamente la prolungata assenza dalla massima competizione europea negli ultimi anni.

Però..

Non esiste solo una chiave di lettura che porta a vedere il bicchiere mezzo vuoto però. Zenga infatti ha sottolineato come questo girone possa rappresentare un vantaggio per ll’Inter, visto che gli stimoli non mancheranno. “Il girone dell’Inter è durissimo, ma c’era da aspettarselo visto che partiva dalla quarta fascia.Però io da giocatore ho sempre preferito vivere settimane ad alta tensione, sapendo di dover giocare con Barcellona, Milan e poi Bayern. Quando ti trovi ad affrontare queste squadre acquisisci forza, vitalità. E tutto diventa più bello.”